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Расстрел в Новоселице: на месте преступления нашли пять единиц оружия (фото)

22 мая, 18:01

Руслан Ровик

Погибшими оказались жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет

В Житомирской области полицейские, которые обследовали место массового убийства в селе Новоселица, обнаружили пять единиц оружия.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли пять единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события. Среди изъятого оружия – охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда", – уточнили в полиции.

Предварительно установлено, что восемь мужчин приехали к пруду на отдых в ночь на 21 мая, причем с арендатором, подозреваемым в преступлении, они были знакомы и поддерживали приятельские отношения.

"Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: один из них – арендатор, двое – отдыхающие. В ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к другому домику, где находились еще шесть гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Одному участнику удалось убежать в село, откуда он и сообщил о происшествии полицейским.

"В настоящее время установлены личности погибших: это – добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших – трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных днях после возвращения из ООС", – отметили в полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы, проводятся другие следственные мероприятия.

Напомним, в ночь на 22 мая были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Правоохранители заявили, что расстрелу предшествовал конфликт рыбаков. По словам жены 58-летнего подозреваемого, конфликт произошел после распития спиртного.

В прокуратуре Житомирской области рассказали, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Кровавая рыбалка в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото)".

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Источник: Сегодня

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