Убийство атошников на Житомирщине: у стрелка днем ранее вымогали взятку

В полиции Житомирской области подтвердили то, что незадолго до массового убийства в Новоселицах стрелок разоблачил на взятке местного начальника райотдела полиции. Но, как рассказала в комментарии для сайта "Сегодня" спикер полиции Житомирской области Алла Ващенко, расстрел семи человек и вымогательство денег у арендатора пруда не связаны между собой.

"Атошники приехали отдыхать до того, как был задержан на взятке начальник полиции одного из районов области. Эти события не связаны между собой. Но человек, который открыл стрельбу и человек, который разоблачил полицейского во взяточничестве – это одно и то же лицо. Но нет оснований говорить о том, что причина стрельбы в том, что он разоблачил кого-то во взяточничестве", – рассказала она.

О задержании одного из сотрудников руководящего состава житомирской полиции стало известно вчера, 21 мая. Чиновник требовал у 58-летнего арендатора пруда ежемесячную взятку в размере 10 тысяч гривен. За эти деньги он обещал не вмешиваться в разведение рыбы в водоеме.

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Полицейского задержали на горячем – во время передачи ему части взятки. За "данью" он приехал к самому пруду.

"За вымогательство и получение неправомерной выгоды грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества", – рассказали в полиции.

Напомним, в ночь на 22 мая были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Правоохранители заявили, что расстрелу предшествовал конфликт рыбаков. По словам жены 58-летнего подозреваемого, конфликт произошел после распития спиртного.

В прокуратуре Житомирской области рассказали, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами.

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Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Кровавая рыбалка в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото)".

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