Разбитые головы, сотрясения и ушибы: стало известно о состоянии копов, пострадавших в Новых Санжарах

В результате столкновений в Новых Санжарах между полицейскими и митингующими, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая людей, были ранены девять стражей порядка.

Об этом заявил заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало, сообщает "Украинская правда".

"Один из девяти пострадавших находится на стационарном лечении. У него разбита голова, врачи наложили шесть швов, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Другому полицейскому, у которого диагностировали сотрясение мозга и наложили швы на разбитую бровь, оказали помощь без госпитализации", - рассказал он.

Кроме того, еще четыре человека находятся на амбулаторном лечении – "дневном стационаре", с ушибами различной степени тяжести.

Еще троим полицейским оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Тракало добавил, что сейчас устанавливаются личности людей, которые бросали камни в полицейских.

Стоит напомнить, что ранее глава Полтавской ОГА Олег Синегубов рассказал, что ему известно о том, кто стоит за провокациями в Новых Санжарах.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах, где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенных столкновения с силовиками. Читайте все подробности, как эвакуированные украинцы из Китая возвращались в Украину.

При этом мировые СМИ о событиях в Новых Санжарах пишут не самые приятные вещи. Журналисты The New York Times даже цитировали местных жителей, которые предлагали отправить эвакуированных из Китая в Чернобыль.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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