Размером с футбольное поле. В Полтаве построят новый спорткомплекс

Строительство нового спорткомплекса в Полтаве Фото: Полтавская ОГА
В Полтаве в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" появится крупнейший спортивный объект области – спортивно-зрелищный комплекс.
Об этом сообщает Полтавская ОГА.
На объекте европейского класса будут тренироваться спортсмены в составе олимпийской и паралимпийской сборных команд.
"Современный спортивный комплекс – это ключевой магнит региона, который имеет мощный потенциал укрепить спортивную и патриотическую составляющую страны на международном уровне", – говорится в сообщении.
Строительство этого спортивного объекта даст возможность развивать в регионе не менее пяти видов спорта:
- водное поло;
- спортивное плавание;
- синхронное плавание;
- плавание среди спортсменов с инвалидностью (дефлимпийские и паралимпийские виды спорта);
- единоборства (дзюдо, греко-римская и вольная борьба и др.).
По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, комплекс строят согласно стандартам и правилам проведения соревнований Международной федерации плавания FINA. Здание также будет соответствовать стандартам Международной федерации плавания.
"Он (комплекс, – Ред.) сочетает три бассейна для плавания в одном здании: основной длиной 50 метров, тренировочный 25-метровый и физкультурно-оздоровительный. В Полтавской области смогут проводить чемпионаты Украины и международные соревнования по плаванию. По площади все здание будет размером с футбольное поле – более 7,8 тыс. квадратных метров", – отметил глава Полтавской ОГА.
Что еще будет в спорткомплексе:
- тренажерный и спортивный залы;
- тренерские помещения;
- современные душевые и санузлы;
- конференц-зал;
- офисные и служебные помещения;
- раздевалки;
- кабинеты врача, косметолога и массажиста;
- SPA-зона;
- комнаты отдыха и персонала;
- 500 зрительских мест.
Сейчас готовность спортивного объекта составляет 55%. Общая стоимость проекта – более 218 млн грн.
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