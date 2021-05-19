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Размером с футбольное поле. В Полтаве построят новый спорткомплекс

19 мая, 08:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В новом спортивном объекте будут развивать не менее пяти видов спорта – что будет в комплексе

Строительство нового спорткомплекса в Полтаве Фото: Полтавская ОГА

Строительство нового спорткомплекса в Полтаве Фото: Полтавская ОГА

В Полтаве в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" появится крупнейший спортивный объект области – спортивно-зрелищный комплекс.

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Об этом сообщает Полтавская ОГА.

На объекте европейского класса будут тренироваться спортсмены в составе олимпийской и паралимпийской сборных команд.

"Современный спортивный комплекс – это ключевой магнит региона, который имеет мощный потенциал укрепить спортивную и патриотическую составляющую страны на международном уровне", – говорится в сообщении.

Строительство этого спортивного объекта даст возможность развивать в регионе не менее пяти видов спорта:

  • водное поло;
  • спортивное плавание;
  • синхронное плавание;
  • плавание среди спортсменов с инвалидностью (дефлимпийские и паралимпийские виды спорта);
  • единоборства (дзюдо, греко-римская и вольная борьба и др.).
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По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, комплекс строят согласно стандартам и правилам проведения соревнований Международной федерации плавания FINA. Здание также будет соответствовать стандартам Международной федерации плавания.

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"Он (комплекс, – Ред.) сочетает три бассейна для плавания в одном здании: основной длиной 50 метров, тренировочный 25-метровый и физкультурно-оздоровительный. В Полтавской области смогут проводить чемпионаты Украины и международные соревнования по плаванию. По площади все здание будет размером с футбольное поле – более 7,8 тыс. квадратных метров", – отметил глава Полтавской ОГА.

Что еще будет в спорткомплексе:

  • тренажерный и спортивный залы;
  • тренерские помещения;
  • современные душевые и санузлы;
  • конференц-зал;
  • офисные и служебные помещения;
  • раздевалки;
  • кабинеты врача, косметолога и массажиста;
  • SPA-зона;
  • комнаты отдыха и персонала;
  • 500 зрительских мест.

Сейчас готовность спортивного объекта составляет 55%. Общая стоимость проекта – более 218 млн ​​грн.

Напомним, в Донецкой области построят велоспортивный комплекс.

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Кроме того, в Днепре заканчивают реконструкцию старейшей гимназии.

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