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Резонансное убийство в Каховке: стали известны новые улики

10 января, 10:29

Из тела Владимира извлекли две пули одинакового калибра

Фото: tk.media

Фото: tk.media

Стали известны новые улики, которые получило следствие по делу о резонансном убийстве Владимира Чебукина в Каховке.

Ранее участники массовых акций протеста, со ссылкой на анонимного анестезиолога, утверждали, что во время операции из тела Владимира извлекли пули трех разных калибров. По их словам, стрелять мог не только убийца, но и присутствовавший в доме полицейский.

Как сообщает "Херсон типичный", по версии следствия, из тела погибшего извлекли две, а не три пули. Калибр у них был одинаковый – девять миллиметров. Другие ранения оказались сквозными. Тогда возник вопрос, куда они попали. Во время осмотра места преступления копы нашли еще шесть пуль: две угодили в ограждение, три – в машину, и еще одна в здание. Их калибр также совпадал с калибром карабина.

Кроме того, была обнаружена гильзу от травматического пистолета, из которого потерпевший выстрелил в хозяина дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каховке прошли масштабные протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Основная причина народного гнева – люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины.

Кромеи того, сестра погибшего Дарья рассказала страшные последствия расстрела. По ее словам, у Владимира "были пробиты легкие в двух местах.

"У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половина вырезана", – сказала она.

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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