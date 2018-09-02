Самоубийство военного летчика Волошина: в полиции назвали три версии

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Мужчине на момент смерти было 29 лет

Владислав Волошин. Фото:http://nikvesti.com/
Владислав Волошин. Фото:http://nikvesti.com/

В Николаеве местная полиция рассматривает три основные версии самоубийства военного летчика Владислава Волошина. Об этом сообщает "Громадське".

Согласно первой версии, Волошин покончил с собой в состоянии душевного волнения. Вторая предполагает, что летчик совершил самоубийство из-за своей профессиональной деятельности на должности и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт". По третьей версии, мужчину довели до самоубийства.

Напомним, исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. Он выстрелил себе в грудь из пистолета ПМ со спиленным номером.

После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали неотложку, которая доставила Владислава в больницу скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, в больнице пострадавший скончался. У Владислава Волошина остались жена и двое малолетних детей. 

Кроме того, перед смертью он общался с медиками, но не сообщил причину своего поступка.  
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