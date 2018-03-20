Загадочная смерть летчика в Николаеве: жена рассказала о странном звонке

Менее чем за сутки до трагического самоубийства летчику Волошину кто-то позвонил. После звонка он выглядел сильно встревоженным. Об этом "Новостям-N" сообщил источник в прокуратуре.

По словам источника, во время первичного опроса сразу после трагедии жена погибшего, Надежда, рассказала сотрудникам полиции, что накануне, в субботу вечером ее мужу кто-то позвонил. После этого звонка его словно подменили: веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым. Он перестал общаться с женой и вскоре ушел спать. Утром он также был хмурым и молчаливым.

Кто звонил ее мужу, Надежда не знает.

Сотрудники полиции изъяли мобильный телефон Владислава Волошина, поэтому есть надежда, что всех, кто звонил ему, удастся восстановить — в том числе и загадочного субботнего абонента.

Исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой 18 марта. Он выстрелил себе в грудь из пистолета ПМ со спиленным номером. После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали скорую помощь, которая доставила Владислава в больницу скорой медицинской помощи г. Николаева. Несмотря на все усилия врачей, в больнице пострадавший скончался. Перед смертью общался с медиками, но не сообщил им причины своего поступка

У Владислава Волошина остались жена и двое малолетних детей.

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