СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов в двух областях

Агитаторы поддерживали сепаратистов и провоцировали разжигание вражды между украинцами

Служба безопасности Украины разоблачила агитаторов, которые поддерживали сепаратизм и провоцировали разжигание религиозной и межнациональной вражды.

Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

"Житель Черкасс, который ранее за свою творческую деятельность стал членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существование одной из украинских конфессий", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, "фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

Подготовленные материалы он выкладывал на российские пропагандистские интернет-ресурсы.

"Во время обыска по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили компьютерную технику и флеш-накопители с доказательствами противоправной деятельности. По заключению экспертиз изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной розни", - добавили в спецслужбе.

Кроме того, в Житомирской области Коростышевский районный суд приговорил местную интернет-агитаторшу, которую СБУ разоблачила на призывах к насильственной смене власти и разжигании межнациональной розни.

"Следователи спецслужбы установили, что публичные сообщения распространяла жительница Коростышева. Свои призывы она размещала на персональной странице в одной из социальных сетей", - говорится в сообщении.

Аккаунт пропагандистски был заблокирован, а ее обращения – удалены.

Напомним, не так давно в Черниговской области сотрудники СБУ задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме того, в Мариуполе СБУ разоблачила агитатора сепаратистов. Женщина получала инструкции из "министерства информации" боевиков.

Также СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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