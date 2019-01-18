Суд арестовал выдворенную из РФ скандальную украинскую журналистку

Бойко будет находиться в следственном изоляторе до 17 марта, при этом она имеет право обжаловать решение суда

Фото: Радио Свобода

Суд арестовал выдворенную из РФ скандальную украинскую журналистку https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/136/cef/5c4136cef139d.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/136/cef/5c4136cef139d.jpg 2019-01-18T04:05:00+02:00 Запад Бойко будет находиться в следственном изоляторе до 17 марта, при этом она имеет право обжаловать решение суда

Галицкий райсуд Львова арестовал на 60 суток без права внесения залога 59-летнюю пророссийскую активистку, экс-журналистку Елену Бойко (Вищур), которая была депортирована из РФ и задержана СБУ.

Об этом сообщает "Радио Свобода". С лета 2016 года Бойко находилась в России и участвовала в российских телепрограммах как эксперт, критикуя украинскую власть и поддерживая группировки "ЛНР" и "ДНР".

Отмечается, что Бойко будет находиться в следственном изоляторе до 17 марта, при этом она имеет право обжаловать решение суда.

"Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей. Сама задержанная во время судебного разбирательства также просила, чтобы ее удерживали за решеткой, заявляя, что на свободе ей угрожает опасность", – говорится в сообщении.

"Человек, который совершил преступление против государства Украина, сейчас будет за решеткой, и это – важно. То, что происходило в суде, это еще одно доказательство того, что российский лозунг, что "Россия своих не кидает" не действует. Эта женщина была объявлена ​​в розыск, и когда она пересекла границу Украины, она была задержана сотрудниками СБУ", - заявил пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

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Против Бойко возбуждено уголовное дело по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что предусматривает лишение свободы от 3 до 12 лет.

"На самом деле ФСБ и СБУ сотрудничают по выдаче людей, которых разыскивают в Украине. Меня преследуют в моей стране за мою точку зрения. Я – редактор ресурса "Политраша", – заявила задержанная.

"Такой упрек в СБУ отвергают и сейчас расследуют разные версии, почему РФ выдворила Бойко", – пишет "Радио Свобода".

Как сообщалось, 16 января Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории России.

Напомним, в марте 2018 года СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку. На родину выгнали работницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову.

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