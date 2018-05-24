В небе над Харьковом появятся журавли из металла в память о Героях Небесной Сотни

Сегодня, 19:17

На обновленной площади не будет аллей и бордюров, оставят лишь деревья, а фонтаны заменят небольшими треугольными водоемами

Увековечат героев в металле. Фото: К. Чегринский
Увековечат героев в металле. Фото: К. Чегринский

В Харькове презентовали концепцию публичного пространства на площади Героев Небесной Сотни по проекту архитектора Александра Грешнова, который выбрали из 20 вариантов.

На обновленной площади не будет аллей и бордюров, оставят лишь деревья, а фонтаны заменят небольшими треугольными водоемами. В центре же разместят современный памятник улетающих в небо металлических журавлей.

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"Количество журавлей равно количеству Героев Небесной Сотни. Они разместятся над площадью на высоте от 8,5 до 11 метров", — рассказал "Сегодня" координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Конструкцию хотят дополнить световыми эффектами и музыкой, которая будет включаться при определенном количестве людей.

Напомним, в Одессе из-за вандалов закрыли доступ к памятнику "Лаокоон и сыновья".

А в Киеве осквернили памятник воинам АТО. Свидетелей происшествия пока не нашли, но краску уже смыли.

Отметим, это уже третий случай надругательства над монументом: ранее этот памятник воинам АТО облили краской и бросили рядом самодельное взрывное устройство. От взрыва памятник тогда не пострадал, но возле него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.
памятник, парк, Герои Небесной Сотни

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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