В небе над Харьковом появятся журавли из металла в память о Героях Небесной Сотни
На обновленной площади не будет аллей и бордюров, оставят лишь деревья, а фонтаны заменят небольшими треугольными водоемами
В Харькове презентовали концепцию публичного пространства на площади Героев Небесной Сотни по проекту архитектора Александра Грешнова, который выбрали из 20 вариантов.
На обновленной площади не будет аллей и бордюров, оставят лишь деревья, а фонтаны заменят небольшими треугольными водоемами. В центре же разместят современный памятник улетающих в небо металлических журавлей.
"Количество журавлей равно количеству Героев Небесной Сотни. Они разместятся над площадью на высоте от 8,5 до 11 метров", — рассказал "Сегодня" координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.
Конструкцию хотят дополнить световыми эффектами и музыкой, которая будет включаться при определенном количестве людей.
Напомним, в Одессе из-за вандалов закрыли доступ к памятнику "Лаокоон и сыновья".
А в Киеве осквернили памятник воинам АТО. Свидетелей происшествия пока не нашли, но краску уже смыли.
Отметим, это уже третий случай надругательства над монументом: ранее этот памятник воинам АТО облили краской и бросили рядом самодельное взрывное устройство. От взрыва памятник тогда не пострадал, но возле него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.
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