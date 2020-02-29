Скалецкая рассказала, когда эвакуированные в "Новые Санжары" вернутся домой

Людей, которых эвакуировали в медицинский центр "Новые Санжары" из охваченного коронавирусом Китая, совсем скоро могут отпустить в родные города. Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, сообщает Hromadske.ua.
"Мы должны переждать до конца дня среды. В случае, если результаты всех исследований будут отрицательными, они уже в четверг (6 марта – ред.) смогут в своих родных городах", – сказала она.
Также она добавила, что сейчас все эвакуированные хорошо себя чувствуют. У них нет никаких жалоб на острые респираторные заболевания. У всех есть доступ к лекарствам от хронических заболеваний.
Ранее мы писали, что в санатории в Новых Санжарах устроили вечеринку в честь дня рождения одной из "пленниц" – Виктории Рудько, которой исполнилось 20 лет.
Кроме того, сообщалось, что, если у кого-то из находящихся в "Новых Санжарах" обнаружат коронавирус, их сразу доставят в инфекционную больницу Полтавы. "Сегодня" уже побывали в больнице – здесь кипит работа.
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