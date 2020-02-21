Скалецкая о реакции экипажа самолета на протесты в Новых Санжарах: "Подумаю, хочу ли жить в Украине"

"Прием" протестующих в Новых Санжарах стал ошеломляющим для экипажа самолета, на борту которого украинцы и граждане других стран были эвакуированы из китайского города Ухань в Украину.
Об этом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 21 февраля выясняли, почему украинцы так боятся вируса, и как движется расследование убийств во время Революции Достоинства.
"Я сегодня провела полдня с бригадой экипажа, мы решали вопросы, связанные с их размещением... В том числе обсуждали вопрос их шока, связанного с "приемом" – назовем это так – украинских граждан. Один из тезисов, которые прозвучали: "После завершения эвакуации я очень хорошо подумаю, хочу ли дальше жить в Украине", – сказала министр.
Скалецкая выразила надежду на то, что "страсти утихнут" и такой опыт станет поводом для ее сегодняшних собеседников оценить "жизненную позицию, но не менять страну и гражданство".
Как известно, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным из Китая украинцам в медицинском центре "Новые Санжары".
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский назвал средневековьем события в Новых Санжарах, когда одни украинцы пытались не пустить на родную землю других своих сограждан и устроили побоище.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
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