Скандал с оплатой лечения от COVID-19 в Кропивницком: мужчине вернули деньги

Анатолий получил от больницы более 26 тысяч гривен

В Кропивницком мужчине, который потратил на лечение от коронавируса более 26 тысяч гривен, вернули все деньги. Об этом рассказал сам Анатолий Компаниец, сообщает "Суспільне".

По словам мужчины, средства ему привез руководитель Центральной городской больницы Александр Артюх.

"К нам приехал в центр заведующий больницей Артюх Александр Иванович и вернул средства, которые были потрачены мной на мое лечение", – рассказал он.

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Эти деньги мужчина отдал двум раненым бойцам Кропивницкого 3-го полка войск спецназначения.

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"Военнослужащие из нашего полка лежат в очень тяжелом состоянии в больнице. Они действующие военнослужащие, поэтому не называю фамилий", – отметил Анатолий.

Также эту ситуацию прокомментировали в местном горсовете. По словам заместителя городского головы Кропивницкого Натальи Дзюбы, мужчина получил деньги из фонда больницы.

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Также мы рассказывали, что в Кропивницком расследуют вспышку коронавируса в частной клинике. Там COVID-19 заболели десятки медиков и пациентов.

Также смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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