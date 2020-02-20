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Скандал в Новых Санжарах из-за коронавируса: протестующих уже больше тысячи

20 февраля, 16:15

Игорь Серов

Полтавчане перекрыли трассу, опасаясь эвакуированных из Китая

В Новых Санжарах Полтавской области, куда в один из местных санаториев намереваются эвакуировать на карантин украинцев из Китая, число пикетирующих превысило тысячу. Об этом сайту "Сегодня" сообщила поселковый голова Инна Коба.

"Люди не расходятся с трассы, как и полиция, и Нацгвардия, – рассказала нам Инна Коба. – Правда, местные жители стоят уже не колоннами, а по сторонам дороги, ведущей в Новые Санжары. При этом дорога перекрыта. Скажу, что людей оскорбило наличие военной техники. Если бы сказали немногим ранее, что к нам привезут украинцев из Китая, то я уверена, что сегодня никто бы не вышел перекрывать трассу. А в итоге прямо сейчас подтягиваются люди не только из Новых Санжар, но и из соседних сел. Но перекрывают дорогу не все, и не все настроены категорично. Многие стоят и просто наблюдают. На какое-либо из решений я повлиять не могу".

Новосанжарский протест стал причиной для бурного обсуждения в соцсетях, где мнения также разделились.

Один из полтавчан в соцсетях обратился к землякам так:

"Они такие же украинцы как и мы. А если бы в этом автобусе были ваши родные, что бы вы тогда делали?"

Еще десятки людей высказали мысль, что это украинцы, которых надо спасать.

В Офисе президента ранее заявили, что предприняты все необходимые меры защиты и ни единой бактериологической угрозы нет.

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Напомним, ранее власти заявили о намерении эвакуировать украинцев из Китая в Новые Санжары Полтавской области в один из местных санаториев.

Местные жители считают, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста устраивают баррикады и жгут шины.

В свою очередь на трассе Кременчуг – Полтава у Новых Санжар собралось много силовиков, также присутствует бронетехника. Есть сообщения о столкновениях между местными жителями и силовиками.

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Источник: Сегодня

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