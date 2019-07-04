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Скандал в Смеле: мама ребенка обвинила руководство детсада в вымогательстве

4 июля, 22:17

Женщина заявила о поборах в детском учреждении, директор сада обвинения отрицает


В Смиле Черкасской области разгорелся конфликт между руководством детского сада и мамой одной из воспитанниц из-за благотворительных взносов. Мама ребенка жалуется, что в течение нескольких месяцев от нее требовали деньги. Директор заведения оправдывается: эти средства необходимы на нужды учреждения, ведь государственного финансирования недостаточно.

Многодетная мама Лина Зигура водит в сад двухлетнюю Мию. Но сегодня ребенок остался дома. Из-за конфликта мамы с руководством учреждения.

"Нас пресингуют, потому что мы не сдаем благотворительные взносы. Я боюсь вести ребенка. Я не знаю, что там происходит. Мой ребенок еще не в состоянии рассказать", – рассказывает жительница Смелы Лина Зигура.

Все началось в апреле. Тогда Лина впервые привела в садик Мию. Объясняет "Сегодня": у нее сразу же попросили 400 гривен благотворительного взноса. Она отказала, из-за трудной ситуации в семье.

"У меня тяжело заболел отец и нуждался в помощи. Я объяснила это", - говорит Лина Зигура.

Но директор и воспитатели, утверждает Лина, не унимались. Потребовали еще и 15 гривен ежемесячно на нужды садика, или же – купить игрушку. Поэтому Лина пожаловалась в местный департамент образования. Руководство сада сразу же отреагировало.

"Я должна подписать заявление, что я обязана ежемесячно давать денежную помощь саду. Получается, я беру на себя такие обязательства", – рассказывает мама ребенка.

Лина обратилась к журналистам. "Сегодня" отправляются вместе с ней к заведующей садика. Та оправдывается: все это недоразумение и деньги от Лины никто не требовал. Средства действительно собирают, но родители сами устанавливают фиксированные суммы. И, дескать, все собранное до копейки тратят на детей.

Садик посещает 250 детей. За июнь сюда поступило 18 тысяч гривень благотворительных взносов. За эти средства купили бойлеры, покрасили детскую площадку и пол в трех группах.

Руководитель заведения признается: знает, что поборы с родителей – незаконны. Но должна так поступать из-за плохого финансирования.

"Я знаю, что они вне закона. И как выживать?" - задается вопросом директор Смилянского дошкольного учебного заведения Лариса Тимофеева.

В профильном департаменте "Сегодня" объяснили: договор, который предложили подписать Лине, незаконен. Образование в городе финансируется хорошо, и на этот садик в 2019 году выделили более полумиллиона гривен. А еще родители сами должны решать, сколько им платить благотворительных взносов и платить ли вообще. Руководство же садика ожидает проверка.

"Если факты подтвердятся, это может быть выговор или даже увольнение", – говорит начальник управления отдела образования, молодежи и спорта Смелянского горсовета Мария Яцина.

Лина же настроена решительно. Если результаты проверки ее не удовлетворят, будет писать заявление в полицию.

Напомним, в Киеве неизвестные сообщили о минировании всех детсадов. Родители забирают малышей.


Тем временем, в Запорожской области забывчивый дедушка забрал из детсада чужого ребенка. "Похититель" объяснил полиции, что давно не видел внучку.

Также читайте, какие документы нужны для детского садика в Украине 2019.

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Тег увольнение, скандал, детский сад, садик, вымогательство, детсад, благотворительные взносы

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