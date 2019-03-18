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Смертельное ДТП в Полтавской области: легковушка влетела в дерево и вспыхнула

Сегодня, 11:14

От полученных травм водитель авто скончался на месте аварии

Фото: ГСЧС в Полтавской области
Фото: ГСЧС в Полтавской области.
Смертельное ДТП в Полтавской области: легковушка влетела в дерево и вспыхнула //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5f/115/5c8f5f1158fef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5f/115/5c8f5f1158fef.jpg Другие регионы От полученных травм водитель авто скончался на месте аварии

В Полтавской области легковушка врезалась в дерево и загорелась. Водитель авто погиб на месте, сообщили в пресс-службе полиции области.

Смертельная авария произошла 17 марта на 140 километре трассы "Полтава – Сумы". Как выяснилось, 30-летний житель поселка Котельвы не справился с управлением Skoda, и легковушка съехала правую обочину и врезалась в дерево. После столкновения автомобиль вспыхнул. В результате ДТП водитель погиб на месте.

Фото: ГСЧС в Полтавской области

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, дерево, столкновение, легковушка, Полтавская область, погибший

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