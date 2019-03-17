На Закарпатье внедорожник сбил велосипедиста и скрылся
46-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу
В Закарпатской области водитель внедорожника сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Мужчину уже задержали, сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло в селе Нересница Тячевского района. Там автомобиль "УАЗ" сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Потерпевшего 46-летнего местного жителя госпитализировали в больницу. Правоохранители спустя несколько часов установили личность правонарушителя и разыскали его: им оказался 61-летний местный житель.
"По факту ДТП с пострадавшими следователи открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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