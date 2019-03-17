На Закарпатье внедорожник сбил велосипедиста и скрылся

46-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Закарпатской области.

На Закарпатье внедорожник сбил велосипедиста и скрылся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e53/0fc/5c8e530fc5dce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e53/0fc/5c8e530fc5dce.jpg 2019-03-17T16:17:00+02:00 Запад 46-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу

В Закарпатской области водитель внедорожника сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Мужчину уже задержали, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло в селе Нересница Тячевского района. Там автомобиль "УАЗ" сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Потерпевшего 46-летнего местного жителя госпитализировали в больницу. Правоохранители спустя несколько часов установили личность правонарушителя и разыскали его: им оказался 61-летний местный житель.

"По факту ДТП с пострадавшими следователи открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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