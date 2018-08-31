Жуткое столкновение легковушек в Запорожской области: есть пострадавший

Сегодня, 19:59

ДТП произошло на автодороге "Запорожье-Донецк"


Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожской области произошло столкновение двух легковушек, пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

ДТП произошло сегодня в 08:30 на автодороге Запорожье-Донецк в районе поселка Новониколаевка. Как выяснилось, легковой автомобиль Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с автомобилем Fiat Uno.

В результате столкновения пострадал водитель Fiat Uno. Его до прибытия подразделения ГСЧС госпитализировали медики.                                                                                                        

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                          

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП, мужчина, столкновение, легковушки, запорожская область, пострадавший

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое столкновение легковушек в Запорожской области: есть пострадавший". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве машина такси протаранила внедорожник

Сегодня, 18:48

На Борщаговской из-за ДТП образовалась небольшая тянучка

Донбасс

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Мариуполе автомобиль сбил мать с ребенком на пешеходном переходе

Сегодня, 10:26

Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу
Загрузка...

Харьков

Фото: Л. Грубник, "Сегодня"

Резонансное ДТП в Харькове: полиция разыскивает важного свидетеля по делу

Вчера, 17:48

Врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву, снова не явилась на заседание суда

Запад

Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Пьяное ДТП с двумя погибшими во Львовской области: водителя-полицейского арестовали

Вчера, 17:04

В результате аварии погибли подростки
Загрузка...