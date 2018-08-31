Жуткое столкновение легковушек в Запорожской области: есть пострадавший

В Запорожской области произошло столкновение двух легковушек, пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

ДТП произошло сегодня в 08:30 на автодороге Запорожье-Донецк в районе поселка Новониколаевка. Как выяснилось, легковой автомобиль Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с автомобилем Fiat Uno.

В результате столкновения пострадал водитель Fiat Uno. Его до прибытия подразделения ГСЧС госпитализировали медики.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.