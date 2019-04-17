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Смертельный пожар в Винницкой области: погиб мужчина

Сегодня, 13:38

Пожар вспыхнул ранним утром 16 апреля

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook

В Винницкой области ранним утром 16 апреля в селе Степашки Гайсинского района горел жилой дом. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили в одной из комнат тело хозяина дома – 52-летнего мужчины.

"Во время разведки звеном газодымозащитной службы в одной из комнат квартиры было обнаружено человека без признаков жизни. Погибшим оказался 52-летний владелец дома", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В 6:52 пожар локализован, а в 6:58 ликвидирован. В результате возгорания огнем была уничтожена отделка стен дома на площади 15 квадратных метров, а также домашние вещи.

К ликвидации пожара привлекалось четыре человека личного состава и один спецавтомобиль. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, 14 апреля в центре Днепра произошел масштабный пожар, который спасатели тушили на протяжении всей ночи. В результате ЧП пострадал один человек. 

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяГлавной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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