В Днепре произошел пожар в торговом киоске

Пламя охватило 24 "квадрата" площади ларька

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепре в одном из торговых киосков Амур-Нижнеднепровский районе города вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 6:16. Как выяснилось, пламя охватило торговый киоск на территории частного домовладения на улице Черниговской. Огонь успел повредить внешнюю и внутреннюю обшивку киоска, а также товар и торговое оборудование внутри него на общей площади 24 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели локализовали пожар в 6:49, а ликвидировали его в 7:20.

"К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, 14 апреля в центре Днепра произошел масштабный пожар, который спасатели тушили на протяжении всей ночи. В результате ЧП пострадал один человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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