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Состояние поменялось: стало известно, как чувствует себя "тяжелый" ребенок с COVID-19 на Винничине

10 апреля, 14:06

Тина Наринецкая

Павлик долгое время находился в тяжелом состоянии

В Могилев-Подольском Винницкой области зараженному коронавирусом двухлетнему мальчику стало лучше – он уже начал самостоятельно дышать. Об этом во время брифинга рассказал председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"Есть хорошие новости относительно наших пациентов. В частности, Павлик из Могилева-Подольского чувствует себя значительно лучше. Сегодня врачи сообщают, что практически сам дышит, постепенно восстанавливается реакция нервной системы – он реагирует на окружающих. Есть уже значительное улучшение его состояния", – рассказал он.

Сейчас маленький пациент находится в местной окружной больнице. Ребенка привезли туда около двух недель назад из села Боровка Черновицкого района, он из многодетной семьи, в которой воспитывают пятеро детей. Все это время лечения ребенок был подключен к аппарату ИВЛ, а кормили его через зонд.

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Также отметим, что с мальчиком посменно круглосуточно находились трое врачей. Чтобы спасти ребенка, на самоизоляцию добровольно пошли двенадцать медиков больницы.

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Напомним, ранее стало известно, что стоимость лечения одного инфицированного пациента составляет от 5 до 10 тысяч гривен.

Также новости "Сегодня" показывали, как в Украине лечатся и живут инфицированные коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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