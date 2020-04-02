Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Последние новости Украины

Украинские врачи подсчитали стоимость лечения больного COVID-19

2 апреля, 09:39

Денис Беспалов

В Минздраве заявили, что медицинская помощь больным COVID-19 должна быть бесплатной

Стоимость лечения одного пациента, больного COVID-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривень. Об этом рассказал главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк, передает Укринформ.

"Мы в нашем учреждении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного COVID-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривень", – отметил Тарас Масляк.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что медицинская помощь больным COVID-19 в коммунальных учреждениях здравоохранения должна быть бесплатной.

"Согласно закону о защите населения от инфекционных болезней, медицинская помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения больным инфекционными болезнями оказывается бесплатно", - сказал он.

Реклама

Ляшко отметил, что 1 апреля система здравоохранения заработала в другом режиме.

"Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачиваться коммунальным учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом", - сказал Ляшко.

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля

Он отметил, что Минздрав будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения, а в случае появления специфических признаков болезни, то и средствами специфического лечения.

"Это наша обязанность – предоставить помощь всем нуждающимся", – добавил Ляшко.

Согласно последним официальным данным, на 22:00 1 апреля, в Украине подтверждено 794 случаев заражения COVID-19, из которых 13 человек выздоровели, 20 человек умерли.

Более подробно читайте в материале:Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лечение коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреляУкраина
Украинцы могли переболеть коронавирусом еще зимой: появились неожиданные данные
Украинцы могли переболеть коронавирусом еще зимой: появились неожиданные данныеУкраина
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила РадаЭкономика
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентовЗапад
В Раде заблокировали закон о рынке земли: стала известна причина
В Раде заблокировали закон о рынке земли: стала известна причинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...