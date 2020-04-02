Украинские врачи подсчитали стоимость лечения больного COVID-19

В Минздраве заявили, что медицинская помощь больным COVID-19 должна быть бесплатной

Стоимость лечения одного пациента, больного COVID-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривень. Об этом рассказал главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк, передает Укринформ.

"Мы в нашем учреждении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного COVID-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривень", – отметил Тарас Масляк.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что медицинская помощь больным COVID-19 в коммунальных учреждениях здравоохранения должна быть бесплатной.

"Согласно закону о защите населения от инфекционных болезней, медицинская помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения больным инфекционными болезнями оказывается бесплатно", - сказал он.

Реклама

Ляшко отметил, что 1 апреля система здравоохранения заработала в другом режиме.

"Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачиваться коммунальным учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом", - сказал Ляшко.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля

Он отметил, что Минздрав будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения, а в случае появления специфических признаков болезни, то и средствами специфического лечения.

"Это наша обязанность – предоставить помощь всем нуждающимся", – добавил Ляшко.

Согласно последним официальным данным, на 22:00 1 апреля, в Украине подтверждено 794 случаев заражения COVID-19, из которых 13 человек выздоровели, 20 человек умерли.

Более подробно читайте в материале:Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама