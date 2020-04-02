В Винницкой области от коронавируса спасают двухлетнего малыша: появились фото

В Могилев-Подольском Винницкой области медики спасают зараженного коронавирусом пациента – двухлетнего мальчика из села Боровки Черновицкого района. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Геннадий Вацак.

"Четыре бригады Могилев-Подольских медиков спасают жизнь маленького пациента с коронавирусом, что с Боровки Черновицкого района. Это они первыми в нашей больнице вступили в бой с невидимым врагом", – написал он.

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Вацак отметил, то после того, как у ребенка подтвердили COVID-19, медики добровольно пошли вместе с малышом на самоизоляцию. Сейчас врачи продолжают спасать мальчика, так как его состояние – стабильно тяжелое. Медики на смене проводят по 12 часов, инфекцию у них не обнаружили.

"Есть позитивные сдвиги. Хорошие новости на сегодня: мальчик в сознании, его кормят через зонд. Это их заслуга, тех людей, которые видите на фото", – добавил нардеп.

Напомним, ранее главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк рассказал, что стоимость лечения одного инфицированного пациента составляет от 5 до 10 тысяч гривен.

Отметим, что в Украине снова выросло число инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день COVID-19 заразились уже 804 человека.

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