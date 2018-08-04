Сотрудник исправительной колонии в Сумской области сбывал наркотики

Сегодня, 11:23

Средства за "передачи" чиновник получал на банковский счет

Начальник одного из отделений отдела социально-воспитательной и психологической работы Роменской исправительной колонии систематически снабжал заключенных наркотическими средствами. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник проносил в исправительное учреждение запрещенные к обороту предметы и наркотики и сбывал их осужденным. Средства делец получал от родственников заключенных на банковский счет. Размер денежного вознаграждения за каждую такую "передачу" составлял около двух тысяч гривен", – отмечено в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника после очередной попытки пронести на территорию колонии около ста сорока граммов каннабиса.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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Ранее начальник Николаевского следственного изолятора наладил механизм получения неправомерной выгоды от криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечение неконтролируемого перемещения в камерах изолятора.

Напомним, ранее в Запорожье вынесли приговор бывшему начальнику Беленьковской исправительной колонии №99, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки от заключенного – пять лет тюрьмы.

А перед этим во время проверки Генпрокуратуры колоний Запорожской области оказалось, что некоторые заключенные отбывают срок в комфортных условиях, употребляя наркотики в "вип-камерах".
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Источник:

"Сегодня"

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