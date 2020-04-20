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Спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров в Житомирской области

20 апреля, 20:33

Елена Вус

К тушению привлечены 1069 человек и 155 единиц техники

Спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров в Житомирской области, где по состоянию на 19:00 20 апреля остается два нелокализованных очага горения, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 2 лесных хозяйств (Овручского и Словечанского. – Ред.) по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. Остается 2 нелокализованных очага горения (№1 вблизи сел Желудевка и Журба, №2 вблизи сел Островы и Мацки), на которых сосредоточены основные силы и средства. На других очагах продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 1069 человек и 155 единиц техники, из них от ГСЧС – 176 человек личного состава и 41 единица техники.

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Между тем на совещании ориентировочную сумму ущерба от пожара оценили в 25 млн гривен. При этом жертв среди населения не было, но около 50 человек пришлось отселить.

Кроме того, на этой неделе Кабинет министров планирует обсудить компенсацию убытков, которые были причинены лесными пожарами жителям Житомирской области.

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пожар лесные пожары ГСЧС житомирская область

Источник: Сегодня

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