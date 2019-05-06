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Страшное ДТП под Житомиром: опубликованы новые фото и видео

6 мая, 14:11

Авария унесла жизни двух человек, еще пятеро – пострадали

Под Житомиром ДТП с участием трех легковых автомобилей унесло жизни двух человек. Фото и видео с места аварии опубликовало местное издание "Житомир.info". 

Как сообщили в пресс-службе полиции области, жуткое ДТП произошло 5 мая около 14:50 на трассе Житомир – Сквира – Ставище у села Станишевка. Там внедорожник Mercedes-Benz, под управлением 49-летнего жителя Житомира, врезался в ВАЗ-2106 под управлением 69-летнего киевлянина, который остановился в крайней левой полосе для выполнения маневра поворота налево. Из-за удара одна из легковушек вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Camry, за рулем которой находился 45-летний житель Житомира.

В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия. В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель Mercedes и пятеро пассажиров: трое – из Toyota Camry и супруги с ВАЗ- 2106. Позже в больнице один из пассажиров скончался.

Отметим, что по данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2019 года в Украине произошли 34605 ДТП, в которых пострадали 5445 человек. Жертвами аварий за этот же период стали 604 человека. 

Кроме того, ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, фото, видео, Житомир, погибшие, столкновение, легковушки

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