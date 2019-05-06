Под Житомиром столкнулись три легковушки: есть погибшие и пострадавшие

Водитель Toyota Camry скончался на месте ДТП







Под Житомиром произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Авария унесла жизни двух человек, еще пятеро – пострадали, сообщили в пресс-службе полиции области.

Жуткое ДТП произошло 5 мая около 14:50 на трассе Житомир – Сквира – Ставище у села Станишевка. Там внедорожник Mercedes-Benz, под управлением 49-летнего жителя Житомира, врезался в ВАЗ-2106 под управлением 69-летнего киевлянина, который остановился в крайней левой полосе для выполнения маневра поворота налево. Из-за удара одна из легковушек вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Camry, за рулем которой находился 45-летний житель Житомира.

В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия. В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель Mercedes и пятеро пассажиров: трое – из Toyota Camry и супруги с ВАЗ- 2106. Позже в больнице один из пассажиров скончался.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, водителя Mercedes-Benz задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находится под охраной в специальной палате больницы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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