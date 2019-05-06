В Ровенской области пьяный водитель устроил ДТП: ребенок в реанимации

У отца пострадавшего обнаружили 1,37 промилле алкоголя

Фото: Нацполиция

В Ровенской области 36-летний водитель автомобиля Opel Omega, двигаясь со стороны Дубно в направлении Мирогощи, не выбрал безопасную скорость и слетел в кювет. Об этом сообщают в полиции.

В результате ДТП травмирован пассажир легковушки, 8-летний сын водителя, проживающих в Мирогоще. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану щеки, перелом ключицы. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, впрочем угрозы ее жизни нет.

Водитель и еще один пассажир после оказания медиками необходимой помощи от госпитализации отказались. Водитель по результатам освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 1,37 промилле.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2019 года в Украине произошли 34605 ДТП (в 2018 г. – 35211, рост составил +1,8%). Число ДТП с пострадавшими и жертвами составило 4476 (в 2018 г. – 4207, или +6,4%).

Также известно, что за первые три месяца 2019 года в ДТП пострадали 5445 человек (за такой же период 2018 года – 5538, рост составил +1,7%). Жертвами ДТП за этот же период стали 604 человека (в 2018 году – 529, или +14,2%).

Напомним, недавно трое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Сама международная трасса оказалась на время заблокирована.

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