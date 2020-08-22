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Страшное ДТП в Николаевской области: есть погибшие и раненые (фото)

22 августа, 13:16

Руслан Ровик Руслан Ровик

На трассе лоб в лоб столкнулись легковой Opel и грузовик

На трассе Благовещенское – Николаев в ночь на 22 августа произошла смертельная авария: в лобовом столкновении легковой машины и грузовика два человека погибли, еще двое получили ранения.

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Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, все пострадавшие – пассажиры и водитель легкового Оpel Vectra.

Из искореженной машины извлекли двоих пострадавших – мужчин 1991 и 1984 годов рождения. Один из них – в состоянии средней тяжести, а другой – в крайне тяжелом.

"Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент, деблокировали спасатели", - отметили в ГСЧС.

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Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

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Напомним, недавно в Одессе мотоцикл сбил женщину с двумя детьми. У пострадавшей диагностировали перелом руки, а дети (одному из них семь лет, второму – около двух) получили незначительные травмы. Очевидцы устроили самосуд над мотоциклистом – они избили мужчину до потери сознания.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Ранее мы сообщали, что в Одессе легковой автомобиль одной из службы такси на скорости врезался в припаркованный грузовик. Авария произошла в районе известного рынка "7-й километр".

Также напомним, ранее в этом году в Одесской области на трассе Одесса – Киев произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 11 автомобилей. На месте погиб водитель автобуса. Причиной ДТП в полиции назвали погодные условия: мокрое покрытие и плохую видимость из-за тумана.

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ДТП николаевская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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