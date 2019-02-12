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Студенческий скандал в Кропивницком: иностранцам разрешили продолжить учебу в университете

Вчера, 16:42

850 иностранцев уверяют, что оплатили учебу и понятия не имеют, почему деньги не дошли до вуза

Студенческий скандал в Кропивницком: иностранцам разрешили продолжить учебу в университете Другие регионы 850 иностранцев уверяют, что оплатили учебу и понятия не имеют, почему деньги не дошли до вуза

В Кропивницком студентам-иностранцам позволили продолжить обучение в Донецком медицинском университете.

Чтобы продолжить учебу, студентам необходимо еще раз оплатить за второй семестр, но уже напрямую, а не фирму-посредника. Иностранцы потеряют по полторы тысячи долларов, но, по крайней мере, останутся в Украине и их не отчислят.

Студенческий скандал в Кропивницком разгорелся еще полгода назад. 850 иностранцев утверждают, что оплатили все до последней копейки, и почему деньги не дошли до вуза – понятия не имеют. Речь идет о более 30 миллионов гривен. Как выяснилось, фирма-посредник не перечислила эти средства вузу, а ее руководителей разыскивают правоохранители.

"Это не значит, что те оплаты не будут учитываться или за них забудут. Этим занимается Нацполиция, служба безопасности. И в случае попадания официально этих денег в бухгалтерию университета, они будут либо по заявлению студента возвращены, либо зачтены за будущие периоды обучения", – рассказал "Сегодня" помощник ректора Донецкого национального медицинского университета Сергей Нестеров.

Ранее мы писали о том, что 850 иностранных студентов одновременно отчислили вчера из Донецкого национального медицинского университета в его Кропивницком филиале. 

Кроме того, мы сообщали, что, в Киеве студенты бесплатно ездят по поддельным документам, не боясь штрафов и наказаний.

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Тег студенты, скандал, Донецкий университет, Кропивницкий

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