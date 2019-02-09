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Продолжение скандала: 850 студентов-иностранцев отчислили из Донецкого медуниверситета

Сегодня, 05:53

Фирма посредник, которая принимала от студентов деньги, не спешит переводить вузу 32 миллиона гривен

Продолжение скандала: 850 студентов-иностранцев отчислили из Донецкого медуниверситета Украина Фирма посредник, которая принимала от студентов деньги, не спешит переводить вузу 32 миллиона гривен

 

850 иностранных студентов одновременно отчислили вчера из Донецкого национального медицинского университета в его Кропивницком филиале. Учить бесплатно не могут! А фирма посредник, которая принимала от студентов деньги, не спешит переводить заведению 32 миллиона гривен – заявили в вузе. Между тем будущие медики не прекращают пикетирование.

Подписал приказ об отчислении иностранных студентов, заперся в кабинете и выставил охрану. Пока пытаемся попасть к проректору Донецкого медицинского университета, приезжает руководитель краматорской полиции.

После часа ожидания проректор Игорь Хрипаченко таки открывает двери и объясняет.

"Проблема в том что мы не можем обучать иностранных студентов за госсредства, поэтому мы должны их отчислить", – говорит первый проректор Донецкого национального медицинского университета Игорь Хрипаченко. - "Они по закону должны покинуть территорию страны в течении 10 дней, а затем они могут заехать по нашему приглашению – оплатить и учиться".

Между тем в Кропивницком уже отчисленные иностранные студенты устраивают новый пикет.

"Мы не услышали ни одного комментария от деканата. Они нас не уважают. Мы хотим защитить свои права", – сетует студент Мохамед.

"Мы подписали контракт то ли с университетом, то ли с агентством. Я не знаю. Они были на украинском языке. И оплатили средства", – говорит другой студент Махмуд.

Еще вчера этим студентам разрешили продолжить учебу. Услышав новость от СБУ о том, что один из руководителей Донецкого медуниверситета погорел на взятке от представителя коммерческой структуры. Но позже в вузе передумали и выдали приказ об отчислении.

"Мы выполнили распоряжение счетной палаты. Она вынесла вердикт, что мы обучаем незаконно. Это коррупционная схема. Мы не можем студентов обучать бесплатно и без контракта", – говорит ведущий специалист ректората Донецкого медицинского университета Сергей Стулов.   

В министерстве образования о конфликте в Донецком медуниверситете знают и вмешаться не могут: в Украине запрещена деятельность фирм посредников, а одна из таких и задолжала заведению 32 миллиона гривен.

"Студенты должны платить непосредственно университету. Если у них нет никаких договоров, о которых мы не знаем, какие заключались между университетом и этой компанией. Мы не знаем, как эти студенты поступали, возможно они подписывали какие-то договоры в Индии или в Украине о том, что они обязаны заплатить – мы не знаем", – говорит директор украинского государственного центра международного образования Министерства образования и науки Украины Елена Шаповалова.

Но помочь в Минобразовании обещают – будут способствовать переводу отчисленных студентов в другие украинские медицинские вузы. Однако заплатить дважды некоторым иностранцам придется. Тех, кто учился на первом или 5 курсе, должны прослушать лекции снова.

Накануне мы писали, что в Кропивницком триста студентов иностранцев Донецкого медуниверситета оказались под угрозой отчисления. Потому что не заплатили за обучение – заявило руководство вуза. Зато студенты уверяют: все пересчитали вовремя через фирму посредника. И даже на акцию протеста вышли.

Ранее в Киеве студенты бесплатно ездят по поддельным документам, не боясь штрафов и наказаний.

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Тег студенты, пикет, отчисление

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