Продолжение скандала: 850 студентов-иностранцев отчислили из Донецкого медуниверситета

Фирма посредник, которая принимала от студентов деньги, не спешит переводить вузу 32 миллиона гривен

Продолжение скандала: 850 студентов-иностранцев отчислили из Донецкого медуниверситета 2019-02-09T05:53:00+02:00 Украина Фирма посредник, которая принимала от студентов деньги, не спешит переводить вузу 32 миллиона гривен

850 иностранных студентов одновременно отчислили вчера из Донецкого национального медицинского университета в его Кропивницком филиале. Учить бесплатно не могут! А фирма посредник, которая принимала от студентов деньги, не спешит переводить заведению 32 миллиона гривен – заявили в вузе. Между тем будущие медики не прекращают пикетирование.

Подписал приказ об отчислении иностранных студентов, заперся в кабинете и выставил охрану. Пока пытаемся попасть к проректору Донецкого медицинского университета, приезжает руководитель краматорской полиции.

После часа ожидания проректор Игорь Хрипаченко таки открывает двери и объясняет.

"Проблема в том что мы не можем обучать иностранных студентов за госсредства, поэтому мы должны их отчислить", – говорит первый проректор Донецкого национального медицинского университета Игорь Хрипаченко. - "Они по закону должны покинуть территорию страны в течении 10 дней, а затем они могут заехать по нашему приглашению – оплатить и учиться".

Между тем в Кропивницком уже отчисленные иностранные студенты устраивают новый пикет.

"Мы не услышали ни одного комментария от деканата. Они нас не уважают. Мы хотим защитить свои права", – сетует студент Мохамед.

"Мы подписали контракт то ли с университетом, то ли с агентством. Я не знаю. Они были на украинском языке. И оплатили средства", – говорит другой студент Махмуд.

Еще вчера этим студентам разрешили продолжить учебу. Услышав новость от СБУ о том, что один из руководителей Донецкого медуниверситета погорел на взятке от представителя коммерческой структуры. Но позже в вузе передумали и выдали приказ об отчислении.

"Мы выполнили распоряжение счетной палаты. Она вынесла вердикт, что мы обучаем незаконно. Это коррупционная схема. Мы не можем студентов обучать бесплатно и без контракта", – говорит ведущий специалист ректората Донецкого медицинского университета Сергей Стулов.

В министерстве образования о конфликте в Донецком медуниверситете знают и вмешаться не могут: в Украине запрещена деятельность фирм посредников, а одна из таких и задолжала заведению 32 миллиона гривен.

"Студенты должны платить непосредственно университету. Если у них нет никаких договоров, о которых мы не знаем, какие заключались между университетом и этой компанией. Мы не знаем, как эти студенты поступали, возможно они подписывали какие-то договоры в Индии или в Украине о том, что они обязаны заплатить – мы не знаем", – говорит директор украинского государственного центра международного образования Министерства образования и науки Украины Елена Шаповалова.

Но помочь в Минобразовании обещают – будут способствовать переводу отчисленных студентов в другие украинские медицинские вузы. Однако заплатить дважды некоторым иностранцам придется. Тех, кто учился на первом или 5 курсе, должны прослушать лекции снова.

Накануне мы писали, что в Кропивницком триста студентов иностранцев Донецкого медуниверситета оказались под угрозой отчисления. Потому что не заплатили за обучение – заявило руководство вуза. Зато студенты уверяют: все пересчитали вовремя через фирму посредника. И даже на акцию протеста вышли.

Ранее в Киеве студенты бесплатно ездят по поддельным документам, не боясь штрафов и наказаний.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Продолжение скандала: 850 студентов-иностранцев отчислили из Донецкого медуниверситета". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...