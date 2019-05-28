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Суд арестовал чиновника Ровенской области за взятку

28 мая, 11:58

Чиновника задержали по подозрению во взяточничестве


Суд арестовал руководителя Ровенской государственной архитектурно-строительной инспекции Игоря Мичуду на два месяца, передают "Сегодня".

Чиновника задержали по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия он требовал 400 тысяч гривен у местного застройщика. За такое вознаграждение обещал не препятствовать возведению высотки. Переводить средства Мичуда просил на фирму своего сына.

"Мичуда неоднократно высказывал угрозы, что в случае отказа, как начальник инспекции будет принимать все меры для прекращения строительства", – отметил военный прокурор Руслан Цар.

Вину чиновник отрицает. Но суд все равно отправил его в следственный изолятор без права внесения залога.

Напомним, ранее исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, которого вместе с подчиненным ранее задержали при получении "откатов" на строительстве социальных объектов, арестовали на срок в два месяца.

Также мы писали, что осенью 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали на взятке в размере 622 тыс. грн главу Государственной службы занятости Ярослава Кашубу.

Ранее во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

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Тег взятка, задержание

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