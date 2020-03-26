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Сумы закрыли для "чужих": кто и как может попасть в город

26 марта, 13:25

Татьяна Очеретяна

У людей, которые не живут в городе, должна быть справка с места работы

В связи с распространением коронавируса власти Сум ограничили въезд в город с 26 марта для тех, кто не зарегистрирован в областном центре, не имеет здесь недвижимости или не работает в городе. Такие меры приняли во исполнение решения городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которую утвердил горисполком, сообщает Укринформ.

"Я думаю, то, что мы сделали, это очень правильно. И сумчане с пониманием отнеслись к такому шагу. Жалоб очень мало. Люди понимают ответственность за свое здоровье, здоровье своих родных", – сказал мэр Сум Александр Лысенко.

Так, в Сумах появились шесть стационарных контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города. Работники полиции опрашивают пассажиров транспортных средств о месте жительства (регистрации) и месте работы, о последних визитах за границу и в другие области Украины.

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Также на этих пунктах меряют температуру тела водителя и пассажиров транспортных средств, проводят санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Для того, чтобы въехать в город не сумчанам, работающим в городе, их работодатели должны предоставить справки о месте работы.

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Напомним, в Сумах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в городе. Вирус подтвердили у 49-летней женщины.

Также мы писали, что в Конотопе 25 марта умерла женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Сумы изоляция коронавирус

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