Такого не было 24 года: власти рассказали о масштабных пожарах в Житомирской области

В Житомирской области, где огонь уничтожил целые села, по состоянию на понедельник, 20 апреля, не зафиксировано новых возгораний в лесных массивах. Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий на своей странице в Facebook.

"Слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня (19 апреля) осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", – говорится в сообщении.

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Заблоцкий отметил, что ветер достигал 35 м/с, что способствовало быстрому распространению огня.

"Последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад. На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет", – добавил чиновник.

Также в сообщении указывается, что он вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром МВД Украины Арсеном Аваковым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым совершили облет лесов Житомирской области.

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Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сказал, когда потушат пожары в Житомирской области.

Кроме того, председатель ГСЧС Николай Чечеткин во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области сообщил, что накануне авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды, и благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав.

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