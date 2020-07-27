Тело нашли на улице: в Черниговской области жестоко убили молодую девушку (фото)

Правоохранители в Черниговской области выясняют обстоятельства убийства молодой девушки.

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Как сообщили на сайте Нацполиции, в городе Семеновка на улице Коммунальной нашли 23-летнюю местную жительницу в бессознательном состоянии. Ее госпитализировали, однако она скончалась в больнице от кровопотери.

В группе города в Facebook рассказали, что убитой оказалась Юлия Строкина.

На место происшествия приехали следователи. Правоохранители проводят ряд экспертиз и изучают видео с камер наблюдения. По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Виновнику грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Киевской области 57-летний мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме.

Также "Сегодня" рассказывали о том, что в Одесской области 20-летняя девушка была убита за насмешки во время секса. По подозрению в этом преступлении был задержан молодой человек, односельчанин погибшей.

Кроме того, мы писали, как обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге.

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