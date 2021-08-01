Теплая вода и никаких медуз: свежие видео с пляжей курортной Кирилловки

На курорте установили специальные барьерные сетки для борьбы с медузами

Отдыхающие с удовольствием отдыхают в Кирилловке / Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на воскресенье, 1 августа, в курортной Кирилловке много туристов, но мало медуз и теплое море. Отдыхающие с удовольствием загорают на пляжах и купаются в море.

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Об этом сообщает "Обозреватель".

Как рассказали отдыхающие, многие базы на курорте установили специальные барьерные сетки для борьбы с медузами. Оказалось, что это действительно помогает – они больше не портят туристам отдых.

"Езжайте сейчас на море. Сейчас самое время купаться и хорошо отдохнуть. Медузы немного валяются на берегу, но в основном в море их нет. Это ничто по сравнению с тем, что было до этого. Море чистейшее и никто не жалуется", – отметили туристы.

По словам еще одного туриста, сейчас в Кирилловке можно тихо, спокойно и безопасно провести отпуск.

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Власти уже заявили, что пляжи Кирилловки соответствуют всем санитарным нормам, а в море можно безопасно купаться.

"Последние данные проб морской воды показывают, что купаться в Азовском море в Кирилловке безопасно", – сказал начальник отдела безопасности среды жизнедеятельности Управление Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпотребслужбы в Запорожской области Олег Колеров.

Ранее эксперты рассказывали, из-за чего в Азовском море так много медуз и когда они исчезнут.

Напомним, чтов Бердянске полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.

Кроме того, в курортной Кирилловке Запорожской области можно хорошо пообедать, потратив при этом около ста гривен. Низкие цены выставляют кафе, в которых еда сразу выставлена на прилавках и в холодильниках.