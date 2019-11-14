Тернопольский облсовет требует отставки правительства Украины

/ Фото: Кабинет министров Украины

Тернопольский областной совет требует отставки правительства Украины из-за принятия в первом чтении законопроекта о рынке земли.

14 ноября 36 из 51 члена облсовета проголосовали за недоверие Кабинету министров Алексея Гончарука и обратились к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабмину, главам депутатских групп и фракций парламента с соответствующим заявлением.

Областные депутаты осудили принятие в первом чтении законопроекта о введении рынка земли.

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"Это было сделано, несмотря на сопротивление органов местного самоуправления, многочисленные акции протеста фермеров, представителей агропромышленных предприятий, неравнодушных граждан Украины, политических и общественных организаций", – говорится в принятом документе, текст которого размещен на сайте облсовета.

Депутаты подчеркнули, что внедрение в Украине рынка земли несет в себе "угрозу уничтожения, угрожает стабильности в экономике и государственному суверенитету".

Обвинив правительство в "разрушении аграрного сектора Украины", тернопольские депутаты выразили недоверие Кабинету министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком, который поддержал закон о рынке земли, и призвали Верховную Раду прекратить шаги по дальнейшему рассмотрению законопроекта.

Кроме того, они призвали жителей Тернопольской области после принятия закона о порядке отзыва народных депутатов отозвать тех нардепов от области, которые поддержали законопроект о рынке земли в первом чтении.

Подробнее о новом законе читайте на сайте "Сегодня" – Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать

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