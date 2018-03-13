Трагедия на военном полигоне: стали известны свидетельства выжившего

Сегодня, 10:37

Пожар вспыхнул, когда в буржуйку подливали бензин из бутылки

Фото: inshe.tv
Фото: inshe.tv

Трагедия на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, где погиб один человек и еще семеро получили ожоги, произошел из-за вопиющего нарушения техники безопасности.

Об этом рассказал внештатный советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков в своем Facebook.

"Мы очень любим тролить армию за ее "инструкционность" и за ее "бумажность". Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку..." -  написал он.

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При этом Бирюков сообщил о показаниях выжившего в трагедии военного.

"Предварительно, со слов выжившего:
погасла буржуйка
плеснул из бутылки жидкость
в глубине печки еще что-то тлело
вспышка
на истопнике загорается одежда
он начинает бегать по палатке
второй выход завален вещами
опрокидывает бутылку
опрокидывает буржуйку
взрыв".

В то же время, по данным Военной службы правопорядка, все участники происшествия были трезвыми.

Отдельно Бирюков признал, что этот случай стал далеко не первым подобным инцидентом.

Между тем, в комментариях пользователи напомнили о других подобных случаях. Вспомнил смертельные пожары в армии и сам Бирюков.

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Напомним, ранее в пресс-службе Сухопутных войск признали факт трагедии и заверили, что получившие ожоги военные госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.

Напомним, летом 2016 года на этом полигоне во время стрельб разорвался 120-мм миномет, в результате чего на месте погиб один военнослужащий, еще десять были ранены. Позже один из раненых скончался.

А в 2017 году на полигоне "Широкий лан" во время учений погиб десантник, который служил 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ.
пожар, полигон, Бирюков, Широкий лан
Источник:

"Сегодня"

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