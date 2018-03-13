Трагедия на военном полигоне: стали известны свидетельства выжившего
Пожар вспыхнул, когда в буржуйку подливали бензин из бутылки
Трагедия на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, где погиб один человек и еще семеро получили ожоги, произошел из-за вопиющего нарушения техники безопасности.
Об этом рассказал внештатный советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков в своем Facebook.
"Мы очень любим тролить армию за ее "инструкционность" и за ее "бумажность". Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку..." - написал он.
При этом Бирюков сообщил о показаниях выжившего в трагедии военного.
"Предварительно, со слов выжившего:
погасла буржуйка
плеснул из бутылки жидкость
в глубине печки еще что-то тлело
вспышка
на истопнике загорается одежда
он начинает бегать по палатке
второй выход завален вещами
опрокидывает бутылку
опрокидывает буржуйку
взрыв".
В то же время, по данным Военной службы правопорядка, все участники происшествия были трезвыми.
Отдельно Бирюков признал, что этот случай стал далеко не первым подобным инцидентом.
Между тем, в комментариях пользователи напомнили о других подобных случаях. Вспомнил смертельные пожары в армии и сам Бирюков.
Напомним, ранее в пресс-службе Сухопутных войск признали факт трагедии и заверили, что получившие ожоги военные госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.
Напомним, летом 2016 года на этом полигоне во время стрельб разорвался 120-мм миномет, в результате чего на месте погиб один военнослужащий, еще десять были ранены. Позже один из раненых скончался.
А в 2017 году на полигоне "Широкий лан" во время учений погиб десантник, который служил 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ.