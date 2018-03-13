Трагедия на военном полигоне: стали известны свидетельства выжившего

Пожар вспыхнул, когда в буржуйку подливали бензин из бутылки

Трагедия на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, где погиб один человек и еще семеро получили ожоги, произошел из-за вопиющего нарушения техники безопасности.

Об этом рассказал внештатный советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков в своем Facebook.

"Мы очень любим тролить армию за ее "инструкционность" и за ее "бумажность". Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку..." - написал он.

При этом Бирюков сообщил о показаниях выжившего в трагедии военного.

"Предварительно, со слов выжившего:

погасла буржуйка

плеснул из бутылки жидкость

в глубине печки еще что-то тлело

вспышка

на истопнике загорается одежда

он начинает бегать по палатке

второй выход завален вещами

опрокидывает бутылку

опрокидывает буржуйку

взрыв".

В то же время, по данным Военной службы правопорядка, все участники происшествия были трезвыми.

Отдельно Бирюков признал, что этот случай стал далеко не первым подобным инцидентом.

Между тем, в комментариях пользователи напомнили о других подобных случаях. Вспомнил смертельные пожары в армии и сам Бирюков.

Напомним, ранее в пресс-службе Сухопутных войск признали факт трагедии и заверили, что получившие ожоги военные госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.

Напомним, летом 2016 года на этом полигоне во время стрельб разорвался 120-мм миномет, в результате чего на месте погиб один военнослужащий, еще десять были ранены. Позже один из раненых скончался.

А в 2017 году на полигоне "Широкий лан" во время учений погиб десантник, который служил 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ.