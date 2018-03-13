Пожар с жертвами на военном полигоне "Широкий Лан": появились подробности

Сегодня, 10:08

Военные официально подтвердили факт гибели человека и ожогов еще семерых

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Смертельный пожар на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области произошел в результате нарушения правил техники безопасности в ночное время, и в результате один человек погиб и семеро получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

"На 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар, вследствие которого сгорела одна палатка в палаточном городке", – говорится в заявлении.

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Военные заверили, что все пострадавшие были доставлены в госпиталь и угрозы их жизни в настоящее время нет.

"По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Ведутся следственные действия. На место происшествия выехал Командующий Сухопутных войск ВС Украины", – отметили в пресс-службе.

Напомним, летом 2016 года на этом полигоне во время стрельб разорвался 120-мм миномет, в результате чего на месте погиб один военнослужащий, еще десять были ранены. Позже один из раненых скончался.

А в 2017 году на полигоне "Широкий лан" во время учений погиб десантник, который служил 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ.
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