Пожар с жертвами на военном полигоне "Широкий Лан": появились подробности

Смертельный пожар на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области произошел в результате нарушения правил техники безопасности в ночное время, и в результате один человек погиб и семеро получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

"На 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар, вследствие которого сгорела одна палатка в палаточном городке", – говорится в заявлении.

Военные заверили, что все пострадавшие были доставлены в госпиталь и угрозы их жизни в настоящее время нет.

"По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Ведутся следственные действия. На место происшествия выехал Командующий Сухопутных войск ВС Украины", – отметили в пресс-службе.

Напомним, летом 2016 года на этом полигоне во время стрельб разорвался 120-мм миномет, в результате чего на месте погиб один военнослужащий, еще десять были ранены. Позже один из раненых скончался.

А в 2017 году на полигоне "Широкий лан" во время учений погиб десантник, который служил 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ.