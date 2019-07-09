Тройное ДТП в Винницкой области: девять пострадавших

Гражданин Израиля выехал на встречную полосу

На месте аварии.

Три автомобиля столкнулись вчера вечером в Брацлаве Немировского района Винницкой области. В результате ДТП оказались травмированы девять человек.

Как сообщает полиция области, авария произошла около 18.30.

"24-летний водитель автомобиля Nissan Almera, гражданин Израиля, выехал на встречную полосу движения, где допустил боковое столкновение с ВАЗ 2106, за рулем которого находился 44-летний житель с. Гриненки Немировского района. В результате удара автомобиль ВАЗ развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем семейной медицины Gelly. В аварии пострадали водитель ВАЗа, Gelly и семь их пассажиров. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в немировскую и тульчинскую больницы. После оказания медицинской помощи двух пострадавших отпустили домой". – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами. У водителей отобраны образцы крови для определения состояния опьянения. Автомобили помещены на штрафплощадку. Продолжается следствие.

Как сообщалось, двое военных сгорели в результате ДТП под Киевом.

Также мы сообщали, что три человека погибли при столкновении зерновозов в Одесской области.

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