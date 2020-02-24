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У эвакуированных в Новых Санжарах нет признаков ОРВИ

24 февраля, 21:33

За ситуацией в зоне обсервации внимательно следит корреспондент «Сегодня» Александр Махов

Ни у кого из помещенных в медчасть Национальной гвардии "Новые Санжары" не выявлено признаков ОРВИ, передает находящийся в зоне обсервации корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Александр единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссией в Китай, откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И сейчас корреспондент "Сегодня" проходит весь курс обсервации вместе со всеми доставленными из зараженного коронавирусом города Ухань.

В "Новых Санжарах" медики регулярно делают обход.

"У меня температура сейчас 36.5. Ни у одного из эвакуированных не наблюдается признаков ОРВИ, никто не чихает и не кашляет", – рассказал корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Как рассказал Александр, эвакуированным привезли книги, причем – на разных языках, в том числе – на английском и испанском – для иностранцев. Восьмилетнему мальчику Александру из Мариуполя, который находится на обсервации с родителями, передали шахматы. Также эвакуированным привезли теннисный стол.

"Его на четвертом этаже согласились установить граждане Эквадора. Так что, возможно уже завтра здесь состоится первая международная встреча по настольному теннису", – рассказал журналист "Сегодня" Александр Махов.

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В то же время изменились правила доставки продуктов в медчасть.

"Теперь сюда запрещено доставлять дополнительные продукты. Потому что их присылают много, и хранить их сложно. Продукты, скорее всего доставят в местный детский дом. Кроме того, еду будут теперь не привозить, как раньше, а готовить просто на территории медчасти", – рассказал корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

По словам журналиста "Сегодня", никаких проблем с едой и водой находящиеся на обсервации не ощущают – все доставляют вовремя.

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Китай эвакуация Новые Санжары коронавирус

Источник: Сегодня

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