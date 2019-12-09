У погибших остались дети: появились подробности ДТП с такси в Николаеве

Фото: novosti-n.org

Полицейские выясняют все подробности смертельного столкновения такси Daewoo и Lexus в Николаеве. Водителю второй легковушки грозит до десяти лет тюрьмы.

Как рассказали в пресс-службе местной ГУНП, у погибших таксиста и его пассажира остались дети. Кроме того, выяснилось, что у 21-летний водителя Lexus есть проблемы со здоровьем и он должен сейчас находиться в больнице. Но это. По словам копов, не поможет юноше избежать наказания за содеянное.

Водитель прошел медицинское освидетельствование – алкоголя в крови водителя не обнаружено, а результаты экспертизы на содержание наркотических веществ следствие получит лишь через несколько дней. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Подозреваемый и его пассажир тоже пострадали. Второго направили на амбулаторное лечение, а водитель находится в больнице под круглосуточной охраной полиции.

Отметим, что после ДТП коллеги погибшего водителя такси перекрыли трассу областного значения, чтобы привлечь больше внимания к событию. В полиция Николаевской области сообщили, что с пониманием относятся к личному горю коллег погибшего, и заверили, что расследование будет на каждом шагу отвечать букве закона.

Напомним, смертельное ДТП произошло 7 декабря на Октябрьском проспекте в Николаеве. Lexus ехал по проспекту на Южную улицу, но в районе перекрестка с Авангардной водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он и врезался в ехавшее навстречу такси. От мощного удара Lanos буквально смяло в лепешку. В результате ДТП на месте погибли водитель такси и пассажир.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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