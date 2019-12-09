Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

У погибших остались дети: появились подробности ДТП с такси в Николаеве

9 декабря, 11:56

Авария унесла жизни таксиста и его пассажира

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Полицейские выясняют все подробности смертельного столкновения такси Daewoo и Lexus в Николаеве. Водителю второй легковушки грозит до десяти лет тюрьмы.

Как рассказали в пресс-службе местной ГУНП, у погибших таксиста и его пассажира остались дети. Кроме того, выяснилось, что у 21-летний водителя Lexus есть проблемы со здоровьем и он должен сейчас находиться в больнице. Но это. По словам копов, не поможет юноше избежать наказания за содеянное.

Водитель прошел медицинское освидетельствование – алкоголя в крови водителя не обнаружено, а результаты экспертизы на содержание наркотических веществ следствие получит лишь через несколько дней. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Подозреваемый и его пассажир тоже пострадали. Второго направили на амбулаторное лечение, а водитель находится в больнице под круглосуточной охраной полиции.

Отметим, что после ДТП коллеги погибшего водителя такси перекрыли трассу областного значения, чтобы привлечь больше внимания к событию. В полиция Николаевской области сообщили, что с пониманием относятся к личному горю коллег погибшего, и заверили, что расследование будет на каждом шагу отвечать букве закона.

Напомним, смертельное ДТП произошло 7 декабря на Октябрьском проспекте в Николаеве. Lexus ехал по проспекту на Южную улицу, но в районе перекрестка с Авангардной водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он и врезался в ехавшее навстречу такси. От мощного удара Lanos буквально смяло в лепешку. В результате ДТП на месте погибли водитель такси и пассажир.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Николаев полиция погибшие столкновение подробности пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Херсоне парня насильно увезли в военкомат прямо с работы: появилось видео
В Херсоне парня насильно увезли в военкомат прямо с работы: появилось видеоДругие регионы
Лаял на автомобиль: в Черниговской области посреди улицы застрелили собаку
Лаял на автомобиль: в Черниговской области посреди улицы застрелили собакуДругие регионы
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеет
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеетУкраина
Снег и совсем чуть-чуть мороза: прогноз погоды в Украине на неделю
Снег и совсем чуть-чуть мороза: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Загадочная гибель школьника в Прилуках: результаты вскрытия
Загадочная гибель школьника в Прилуках: результаты вскрытияДругие регионы
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправляться
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправлятьсяАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...