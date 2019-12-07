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Смертельное ДТП в Николаеве: Lexus влетел в такси

7 декабря, 08:33

Таксист и его пассажир погибли на месте

На Октябрьском проспекте в Николаеве произошло смертельное ДТП – столкнулись автомобиль Lexus IS 300 и такси Daewoo Lanos.

Как сообщает местное издание "Новости N", Lexus ехал по проспекту на Южную улицу, но в районе перекрестка с Авангардной водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он и врезался в ехавшее навстречу такси. От мощного удара Lanos буквально смяло в лепешку.

В результате ДТП на месте погибли водитель такси и пассажир. Водитель Lexus и сидевшая рядом с ним девушка получили серьезные травмы, их госпитализировали. Из-за ДТП из четырех полос движения на проспекте для проезда транспорта свободна лишь одна.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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ДТП такси Николаев погибшие столкновение автомобили

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