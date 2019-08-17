Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

У россиянки изъяли авто при попытке выехать из Украины

Сегодня, 12:39

Женщина пыталась въехать в Беларусь на машине с "перебитым" номером кузова

Lada Vesta

Lada Vesta

Спустя неделю после того, как в Украину пытались ввезти украденный в Италии Range Rover, пограничники изъяли автомобиль у гражданки России из-за несоответствия номера кузова с данными в регистрационных документах.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, нарушение было обнаружено 16 августа пограничниками отдела "Овруч" в пункте пропуска "Выступовичи".

Читайте также: Как без проблем пересечь границу на машине: пограничники дали советы

Реклама

Во время проверки автомобиля Lada Vesta, на котором 31-летняя россиянка хотела проехать на территорию Беларуси, погранотряд обнаружил несоответствие VIN-кода кузова автомобиля с данными, которые указаны в регистрационных документах легковушки.

В результате о случившемся сообщили представителям Нацполиции Житомирской области, которым и передали авто.

В тренде
Сколько Украина заработает на казино и кто остановит войну на Донбассе: главные высказывания недели
Джо Байден. Фото: AFP

А россиянку привлекли к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства, номер которого не соответствует записям в регистрационных документах.

Напомним, что в Украине действует ограничение на въезд мужчин из России. Пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии соприкосновения и адмиграницах с оккупированной территорией АР Крым. 

А в прошлом году пограничники задержали в Харьковской области двух граждан России и Украины, которые пытались переместить через российско-украинскую границу труп своей родственницы под видом пассажира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

пограничники россиянка автомобиль Lada Vesta Выступовичи Овруч

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
В жутком ДТП в Полтавской области погибли два человека
В жутком ДТП в Полтавской области погибли два человекаДругие регионы
В Кропивницком произошла экологическая катастрофа: появилось видео последствий
В Кропивницком произошла экологическая катастрофа: появилось видео последствийДругие регионы
Массовое отравление на поминках в Житомирской области: появились подробности
Массовое отравление на поминках в Житомирской области: появились подробностиДругие регионы
В смертельном ДТП в Сумской области погибла целая семья
В смертельном ДТП в Сумской области погибла целая семьяДругие регионы
В Сумской области произошло ДТП – есть погибшие
В Сумской области произошло ДТП – есть погибшиеДругие регионы

Новости партнеров

Loading...