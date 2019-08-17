У россиянки изъяли авто при попытке выехать из Украины

Женщина пыталась въехать в Беларусь на машине с "перебитым" номером кузова

Lada Vesta

Спустя неделю после того, как в Украину пытались ввезти украденный в Италии Range Rover, пограничники изъяли автомобиль у гражданки России из-за несоответствия номера кузова с данными в регистрационных документах.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, нарушение было обнаружено 16 августа пограничниками отдела "Овруч" в пункте пропуска "Выступовичи".

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Во время проверки автомобиля Lada Vesta, на котором 31-летняя россиянка хотела проехать на территорию Беларуси, погранотряд обнаружил несоответствие VIN-кода кузова автомобиля с данными, которые указаны в регистрационных документах легковушки.

В результате о случившемся сообщили представителям Нацполиции Житомирской области, которым и передали авто.

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А россиянку привлекли к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства, номер которого не соответствует записям в регистрационных документах.

Напомним, что в Украине действует ограничение на въезд мужчин из России. Пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии соприкосновения и адмиграницах с оккупированной территорией АР Крым.

А в прошлом году пограничники задержали в Харьковской области двух граждан России и Украины, которые пытались переместить через российско-украинскую границу труп своей родственницы под видом пассажира.

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