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В Житомирской области сгорела столетняя церковь и 40 домов

18 апреля, 18:12

Руслан Ровик

С огнем борются сотни пожарных и десятки единиц техники

В Житомирской области, где пылают лесные пожары, пламя уничтожило 39 построек, а также старинную церковь, которая была построена в 1900 году.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, огонь перекинулся на два населенных пункта и три небольших хутора.

"Во время пожаров огонь распространился на два населенных пункта – села Острова, Личманы и три хутора – Средняя, Верхняя и Нижняя Рудня. Пожарным удалось спасти 45 дачных построек, 39 было уничтожено огнем. Кроме того, спасателям удалось ликвидировать угрозу для жилых домов шести населенных пунктах в поселке Первомайское и селах Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец", - заявили в ведомстве.

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Кроме того, в селе Журба Овручского района Житомирской области полностью сгорела деревянная церковь Святого Пантелеймона, построенная в 1900 году.

Как заявили в областном управлении Нацполиции, о возгорании храма сообщили местные активисты. Они пытались потушить церковь, но из-за сильного ветра спасти здание не удалось.

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Местные жители рассказали, что в здании храма были старинные иконы, которые сгорели вместе с церковью.

"Действительно. В селе Журба сгорела деревянная церковь. Сейчас более подробной информации нет. Она проверяется. Об этом будет сообщено позже", – заявила спикер местной полиции Алла Ващенко.

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Напомним, информация о том, что в Киев пришел дым с пожаров из Зоны отчуждения и Житомирской области появилась вчера вечером. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Утром 17 апреля спасатели сообщили, что дым из Чернобыля ветер унес на Полтаву, а в Киеве причина задымления связана, вероятно,с возгораниями торфа и пожарами в лесных массивах. Они подчеркнули, что весь этот дым накапливается и его "задувает" на Киев.

О том, как выглядела песчаная буря в Киеве и столичном регионе, смотрите в нашем сюжете:

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огонь пожар лесные пожары житомирская область

Источник: Сегодня

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