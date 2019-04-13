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Убил брата во время застолья: в Полтавской области задержали мужчину

Сегодня, 12:51

Убийство произошло после застолья, когда между родственниками возникла ссора

Фото: Нацполиция

В Полтавской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве своего брата. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, преступление было совершено в одном из сел Лохвицкого района, когда между братьями 35 и 38 лет, которые пребывали в состоянии опьянения, произошла ссора.

После словесной перепалки один из братьев схватил кухонный нож и нанес сопернику ранения в область грудной клетки. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Было открыто уголовное производства по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, что в селе под Запорожьем полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве отца . В полицию поступило сообщение о том, что в доме села Владимирское обнаружили труп мужчины со следами ножевых ранений.

Также в Житомирской области будут судить мужчину, который в пылу ссоры схватился за топор и убил женщину, с которой распивал алкоголь. Мужчине инкриминируют обвинения по статье "умышленное убийство", которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

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Тег убийство, убийца, брат, Полтавская область

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