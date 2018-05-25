Убийство депутата в Черкассах: появились новые подробности

Шкиряк заявил, что убитый и нападавший ранее были знакомы

Резонансное убийство в Черкассах депутата областного совета от ВО "Батькивщина", бывшего заместителя мэра города Сергея Гуры, вероятно, совершил знакомый убитого. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Вчера случилось чрезвычайное событие в Черкассах. Был убит бывший заместитель мэра этого города. Убийство произошло непосредственно в офисе одной из общественных организаций. Задержан вероятный виновник этой истории..." – рассказал он.

Также Шкиряк добавил, что сейчас проводятся необходимые оперативно-следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Н

"Насколько мне известно, пострадавший и подозреваемый были ранее знакомы. Вероятный нападающий и подозреваемый был ранен одним из охранников в этом офисе... Я думаю в ближайшее время, учитывая резонанс дела, мы будем готовы сообщить подробности", – резюмировал он.

Напомним, ранее глава Нацполиции Сергей Князев рассказал подробности задержания подозреваемого в убийстве в Черкассах. Как стало известно, обезвредить нападавшего помогли бойцы спецподразделения КОРД.

А перед этим в черкасской ячейке партии ВО "Батькивщина" подтвердили гибель депутата Черкасского областного совета Сергея Гуры во время нападения в центре Черкасс.