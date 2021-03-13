Кто убил 7-летнюю Машу Борисову? В полиции рассказали о подозреваемых

В деле об убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонской области фигурирует несколько подозреваемых. Правоохранители намерены объявить подозрение не позже следующей среды.

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Об этом "Сегодня" рассказал начальник полиции области полковник Александр Прокудин.

"Есть подозреваемые из круга семьи и другие лица из этого села. Задержанных на данный момент нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы", – сообщил он.

Спикер полиции Татьяна Пшонь не исключила, что эксперты смогут предоставить свои выводы не позже среды, 17 марта. Затем, по ее словам, будут основания для предъявления подозрения тому, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, оставленным на теле убитой.

Напомним, исчезнувшую девочку, жительницу села Счастливое, искали несколько дней и нашли мертвой в одном из сараев. По словам местных жителей, служебная собака полиции взяла след в двух местах и привела к двум людям – крестному девочки и хозяину сарая, где было обнаружено тело. Все подробности трагедии – читайте в материале "Сегодня".

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