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Кто убил 7-летнюю Машу Борисову? В полиции рассказали о подозреваемых

13 марта, 12:52

Виталий Семченко Виталий Семченко

Правоохранители намерены объявить подозрение не позже среды

В деле об убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонской области фигурирует несколько подозреваемых. Правоохранители намерены объявить подозрение не позже следующей среды.

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Об этом "Сегодня" рассказал начальник полиции области полковник Александр Прокудин.

"Есть подозреваемые из круга семьи и другие лица из этого села. Задержанных на данный момент нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы", – сообщил он.

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Спикер полиции Татьяна Пшонь не исключила, что эксперты смогут предоставить свои выводы не позже среды, 17 марта. Затем, по ее словам, будут основания для предъявления подозрения тому, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, оставленным на теле убитой.

Напомним, исчезнувшую девочку, жительницу села Счастливое, искали несколько дней и нашли мертвой в одном из сараев. По словам местных жителей, служебная собака полиции взяла след в двух местах и привела к двум людям – крестному девочки и хозяину сарая, где было обнаружено тело. Все подробности трагедии – читайте в материале "Сегодня".

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убийство полиция изнасилование Херсонская область
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