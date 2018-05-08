Учения артиллеристов под Николаевом: "Рапира" показала себя в действии

На одном из полигонов Вооруженных сил Украины в Николаевской области прошли боевые стрельбы противотанкового подразделения отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВСУ. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в Facebook.

"Одним из элементов подготовки является боевое слаживание с проведением стрельб. Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВС Украины на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам – модернизированные пушки типа "Рапира". Особенностью их модернизации является возможность использования прицельных приборов, которые позволяют не только поражать тяжелобронированные движущиеся цели противника, но и делать это в условиях плохой видимости, например, в тумане, дыму или ночью", – говорится в сообщении.

Результаты практических стрельб руководитель стрельб подполковник Александр Малоголовко оценил на "удовлетворительно".

Ранее украинские десантники во время международных учений Combined Resolve X удивили своих американских коллег умением отражать атаку противника.

Напомним, и ранее на международных учениях Combined Resolve X украинцы из 79-й десантно-штурмовой бригады и танкисты 14-й отдельной механизированной бригады вызвали восторги американцев, которые признались, что им "остается только наблюдать" за действиями бойцов ВСУ.