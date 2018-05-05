Восторг американцев на учениях НАТО: Когда воюют украинцы, остальным делать нечего

На международных учениях Combined Resolve X украинцы из 79-й десантно-штурмовой бригады и танкисты 14-й отдельной механизированной бригады вызвали восторги американцев, которые признались, что им "остается только наблюдать" за действиями бойцов ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, в ходе активной фазы учений отрабатывались действия в наступлении, и украинцы "зашли глубоко в тыл противника и заняли оборону вблизи городка Равенсдорф".

"В настоящий момент украинским военным удалось уничтожить более 10 единиц вражеской техники, среди которой четыре танка Abrams, четыре бронемашины Bradley, два вертолета Apache и несколько автомобилей HMMV, а также до 20 человек личного состава. С нашей стороны потери составили один БТР, два танка и 13 военнослужащих", – говорится в сообщении.













Интересный комментарий о ходе учений передал Алексей Бобовников в своем Facebook: "Итоги первых дней активной фазы лучше всех выразил американский комбат нашего многонационального батальона, который глядя на карту, изрек: "В следующий раз надо пригласить только украинцев и просто наблюдать".

"Все желающие оп****ны, не желающие – держатся подальше, а украинцы, засев как кость в горле в тылу врага, мало того что держат оборону, так еще и выезжают подраконить всех, до кого могут дотянуться", – рассказал он.

Также он добавил пост о впечатлениях наших бойцов, которые отметили, что для бойцов НАТО учения – "просто игрушки", а наши военные воспринимают происходящее, как "реальную войну".

Напомним, что накануне рота 79-й дшбр и танковый взвод 14-й омбр провели марш в заданный район. На протяжении дня несколько раз вступали в "бой" с противником и подбили несколько танков Abrams, при этом не понесли серьезных потерь и достигли точек назначения.